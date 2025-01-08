Реконструкція аварійного мосту через Тису триває з вересня 2024 року

Від п’ятниці, 10 січня, пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» на українсько-румунському кордоні змінить порядок оформлення автомобілів. Обмеження діятимуть в найближчі 50 днів, поки триватиме реконструкція мосту через річку Тиса, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 8 січня.

Згідно з інформацією прикордонників, авто на виїзд з України у КПП «Солотвино» не оформлятимуть у будні із 9:30 до 15:00.

«Пішохідне сполучення у цьому пункті пропуску зупинятися не буде. Просимо врахувати інформацію під час планування закордонних поїздок в Румунію», – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, обмеження у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» діють через реконструкцію аварійного мосту через річку Тиса. Автомобільне сполучення тут вже зупиняли у вересні та листопаді 2024 року. На цей раз очікують, що ремонтні роботи триватимуть впродовж 50 днів.

У 2023 році Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва нового мосту через річку Тиса – між Білою Церквою та Сігету Мармацієй. Заплановано, що на добу цей пункт пропуску зможе перетинати 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів.