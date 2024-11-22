Міст через Тису ремонтують з вересня 2024 року

З 22 листопада прикордонники призупинили пропуск автомобілів через пункт пропуску між Україною та Румунією «Солотвино – Сігету-Мармацієй». Причиною зупинки є аварійна конструкція мосту через Тису, що з’єднує обидві країни.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, міст ремонтуватимуть 35 днів.

«Під час робіт пропуск транспортних засобів буде зупинено з 09.00 по 15.30, з понеділка по п’ятницю, починаючи з 22 листопада 2024 року. Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок», – зазначили в ДПСУ і додали, що на час ремонту рух пішоходів у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» не зупинятимуть.

Нагадаємо, через аварійний міст на Тисі, автомобільне сполучення у пункті пропуску на українському-кордоні вже зупиняли на місяць у вересні 2024 року.