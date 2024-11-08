Перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецьке» на кордоні з Україною виникла черга з 350 вантажівок

У Словаччині перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецьке» на кордоні з Україною виникла черга з 350 вантажівок. Сталося це після того, як в країні імплементували нові вимоги Митного кодексу ЄС щодо товарів, які вивозяться з його території.

Як повідомили у Закарпатській митниці 8 листопада, нові вимоги на вивіз товарів з ЄС 1 листопада 2024 року підтримали Словаччина та Польща, з грудня до них доєднається Угорщина.

«Відтепер під час митних процедур необхідно подавати письмове повідомлення про вивезення таких товарів із зазначенням номеру EORI. Як виявилося, експортери та перевізники не були готові до таких змін, не оформили належним чином товаросупровідні документи, внаслідок чого утворилися великі черги вантажівок», – зазначили на митниці.

Під час зустрічі з українськими колегами представники Міхаловецької поліції підтвердили складну ситуацію на дорогах при під'їзді до пункту пропуску «Вишнє Нємецьке». Туди направили додаткові патрулі поліції.

Словацька сторона рекомендує перевізникам обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Україною. Найближчий з них – КПП «Захонь – Чоп», що на кордоні з Угорщиною.