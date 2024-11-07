Вогонь охопив будівлю сервісу Асоціації міжнародних перевізників України

Вранці 7 листопада на території пункту пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні, виникла пожежа. Вогонь загасили, обійшлося без постраждалих.

Про подію на КПП «Чоп» першим повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його словами, пожежа в адміністративні будівлі виникла о 8:20.

«Загорілась адмінбудівля у пасажирському секторі, де розміщуються кабінети начальника посту та його заступника. Проте вже за 20 хвилин пожежу повністю ліквідували», – написав Віталій Глагола у Telegram.

У Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області ситуацію наразі не коментують. За інформацією ZAXID.NET, вогонь охопив будівлю сервісу Асоціації міжнародних перевізників України, розташовану на території пункту пропуску, а причиною пожежі стали проблеми з електропроводкою. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська повідомила ZAXID.NET, що пожежу ліквідували і з 11:00 пункт пропуску «Чоп – Захонь» працює у штатному режимі.