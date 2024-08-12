Пожежа сталася на вулиці Болгарській

Ввечері 11 серпня на вулиці Болгарській в Ужгороді загорілися складські приміщення. Пожежу площею 500 м2 вдалося загасити о 9:30 12 серпня.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, на місці події працювали 50 пожежників та працівників інших служб, а також 17 одиниць техніки. Для аеророзвідки залучили БпЛА.

«Усю ніч пожежно-рятувальні підрозділи працювали над ліквідацією пожежі у складських приміщеннях, що загорілася надвечір 11 серпня. Пожежею знищено перекриття приміщення на площі 300 м2, стіни, завдовжки 30 м, та майно, яке там зберігалось на площі 500 м2», – інформують в ДСНС.

Пожежу ліквідували о 9:30 12 серпня. Причину загорання встановлюють правоохоронці.