Площа пожежі на полігоні побутових відходів у Барвінку сягнула 350 квадратних метрів

Ввечері 20 червня на ужгородському сміттєзвалищі у селі Барвінок сталася пожежа. Вогонь гасили понад півсотні рятувальників на 20 одиницях техніки. Пожежу ліквідували о 6:30 21 червня.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу на полігоні побутових відходів у Барвінку надійшло о 23:20. Площа загорання становила 350 м2.

На місці події розгорнули штаб пожежогасіння, а до ліквідації, окрім рятувальників, залучили комунальні служби – бригаду МРЕМ, самоскиди, екскаватор та техніку для підвозу води.

«Всього до гасіння залучили 22 одиниць техніки та 66 осіб, з них від ДСНС: 12 одиниць техніки та 51 рятувальник. Працювали пожежно-рятувальні підрозділи Ужгорода, Середнього, Чопа, Перечина, Великого Березного та Великої Доброні, а також техніка Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Для розвідки пожежі та моніторингу ситуації з повітря залучено БПЛА», – інформують у ДСНС

Пожежу на сміттєзвалищі у Барвінку ліквідували о 6:30 21 червня.