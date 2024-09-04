Пішохідне сполучення в пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» не зупинятимуть

З 5 вересня у робочі дні з 10:00 по 15:00 автомобілі через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» не пропускатимуть. Причина – ремонт мосту через річку Тиса на українсько-румунському кордоні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, автомобільне сполучення між Україною та Румунією у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» призупинять на 30 днів.

«За інформацією румунської сторони, у зв’язку із аварійною ситуацією конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт по його відновленню, здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю», – інформують в ДПСУ

Пішохідне сполучення в пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» не зупинятимуть.