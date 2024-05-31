В ОДА прогнозують, що пропускна здатність КПП «Ужгород» збільшиться до тисячі автомобілів за добу

У п’ятницю, 31 травня, о 14:00 у пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні відновили рух легкового транспорту через оновлену смугу. Тут в рамках міжнародного проекту USAID «Економічна підтримка України» відремонтували дорогу, встановили модульні вбиральні та будиночки для митників і прикордонників.

Смугу для пасажирського транспорту на КПП «Ужгород» оновлювали з 12 лютого. Протягом цього часу рух легкових автівок скеровували на вантажний напрямок.

«У березні почали встановлювати сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди. Окрім цих робіт, митниця організувала нове дорожнє покриття з розширенням смуг руху. Також на пасажирській ділянці оновлено навіс, замінено освітлення, нанесено нову розмітку, встановлено нову огорожу», – розповіли на Закарпатській митниці.

Рух легкового транспорту через оновлену смугу на КПП «Ужгород» відновили о 14:00, 31 травня, повідомила ZAXID.NET речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

Оновлена смуга для легкового транспорту. Фото Вікторії Сенгетовської

За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, після модернізації пропускна здатність КПП «Ужгород» збільшиться до тисячі автомобілів за добу.

Нагадаємо, загалом у межах міжнародного проекту USAID «Економічна підтримка України» з бюджетом 115 млн доларів у пунктах пропуску Закарпатської області планують встановити 34 модульні конструкції.