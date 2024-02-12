Поки встановлюватимуть конструкції, легкові автівки оформлюватимуть на вантажному напрямку

З 12 лютого у пунктах пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною та «Лужанка» на українсько-угорському кордоні почнуть встановлювати модульні приміщення для працівників митниці та прикордонників. Через це тут тимчасово змінять організацію руху й оформлення легкових автівок.

Як повідомила начальниця відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Ганна Воробець, за два тижні у пункті пропуску «Ужгород» планують змонтувати 5 модульних будиночків. На «Лужанці» до кінця березня замінять 10 таких конструкцій. Протягом цього часу легкові автівки оформлюватимуть на вантажному напрямку.

«Будуть виділені окремі смуги руху для здійснення прикордонного контролю легкових транспортних засобів на виїзд з України та на в'їзд в Україну. Представники Нацполіції допоможуть спрямовувати легкові авто на вантажний напрямок на виїзд з України, також будуть встановлені додаткові знаки. Щодо в’їзду, то прикордонні наряди будуть направляти транспортні засоби на відповідну смугу руху», – зазначила Ганна Воробець.

За словами Ганни Воробець, у модульних приміщеннях облаштують додаткові робочі місця для працівників ДПСУ й митниці і це сприятиме збільшенню пропускної спроможності. Загалом у межах міжнародного проекту USAID «Економічна підтримка України» з бюджетом 115 млн доларів у пунктах пропуску Закарпатської області планують встановити 34 модульні конструкції.