Оновлять вантажну частину прикордонного пункту

На Буковині пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією модернізують за гроші Євросоюзу. Загалом проєкт з модернізації триватиме до грудня 2026 року. В Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області зазначили ZAXID.NET, що оновлять вантажну частину прикордонного пункту, зокрема закуплять нове обладнання для митного пропуску та облаштують додаткові смуги руху.

В рамках міжнародної програми Connecting Europe Facility модернізують вантажну частину пункту пропуску «Порубне». Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Гроші на оновлення виділять за підтримки Єврокомісії, Європейського Інвестиційного Банку та Виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища CINEA.

Наразі невідомо скільки саме коштуватиме модернізація вантажної частини пункту пропуску «Порубне». Це через те, що поки що не має техніко-економічного обґрунтування і проєктно-кошторисної документації, зазначила в коментарі ZAXID.NET речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області Наталя Гатеж.

«Найближчим часом мають оголосить тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування та проєктно-кошторисної документації проєкту. Це зроблять ще до кінця 2024 року. Після того, як буде розроблено проєктно-кошторисну документацію, коли порахують вартість усіх будівельних матеріалів, обладнання, то ми знатимемо загальний кошторис модернізації вантажного відділення», – зазначила Наталя Гатеж.

«Наразі працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області працювали над підготовкою пакета дозвільних документів. Завдяки інвестиціям Євросоюзу нам вдасться створити сучасну транспортну інфраструктуру, яка відповідатиме європейським стандартам», – начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області Ігор Гах.

Оновлення прикордонного пункту пропуску пришвидшить митний контроль та полегшить перетин кордону для українських експортерів, сприяючи розвитку торгівлі з Європейським Союзом.

Додамо, що «Порубне – Сірет» є ключовим пунктом пропуску Буковини на кордоні з Румунією. Через нього ввозять чимало гуманітарної допомоги, а українські підприємці експортують агропродукти через порти ЄС.