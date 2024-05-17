Ремонт проведуть в гімназії № 20

У Чернівцях відремонтують школу за 42 млн грн дорожчими матеріалами від ринкових цін. Загальна переплата може скласти 6 млн грн. Тендер на ремонт виграло підприємство ТОВ «Валдероуд». Роботи фінансуватимуться з позики Європейського інвестиційного банку. Згідно з даними тендерної документації ремонт проведуть в гімназії № 20, приміщення якої побудоване понад сто років тому.

Тендер на капітальний ремонт школи на вул. Глібова в Чернівцях оголосили 11 березня в системі Prozorro. Участь в торгах взяли дві фірми – ТОВ «Енерго Інженіріг» та ТОВ «Валдероуд». За результатами обрали переможця – ТОВ «Валдероуд». 18 квітня департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради уклав угоду з цією фірмою про капітальний ремонт школи №20 у Чернівцях вартістю 42,46 млн грн.

Роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом «Програма для відновлення України», а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Капітальний ремонт підприємство має завершити до зими 2024 року. Зокрема в гімназії, яка побудована в 1909 році, повинні провести заходи з енергозбереження, повідомляють «Наші гроші».

Зокрема виконають загальнобудівельні роботи та внутрішнє оздоблення, утеплять фасади, заміняти вікна і двері, відремонтують опалення, вентиляцію, дах і блискавкозахист. Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від зазначених у кошторисах.

В тендерній документації найбільша сума з кошторису зазначена на оплату металопластикових вікон. Загалом пропонується витратити 7,79 млн грн, або 18% загальної вартості підряду відведено на металопластикові віконні блоки по 13 440 грн/кв. м. Для звичайних металопластикових віконних блоків це дуже висока ціна. Так, нещодавно під час реконструкції лікарень у Кам’янському енергозберігаючі металопластикові віконні блоки посиленого профілю врахували по 6 597 грн/кв. м. Це вдвічі дешевше від чернівецької ціни.

Ще 654 тис. грн витратять на радіатори Hi-therm pro 22 тип 600 х 1200 із боковим підключенням по 10 726 грн.

Інші приклади завищення цін наведено в таблиці нижче. Отже, загальна імовірна переплата може сягати майже 6 млн грн.

Інфографіка NGL.media

Місцевим підприємством«Валдероуд» володіє та керує Андрій Гонтюк з Буковини. Із 2019 року фірма отримала підрядів на 331,78 млн грн, переважно в Чернівецької ОДА. За даними системи YouControl, до 2019 року фірма була київською, а її засновником і директором був Євгеній Харченко з Черкащини. До 2018 року фірмою володіла та керувала киянка Марія Соловйова.

Андрій Гонтюк із 2020 року є депутатом Горішньошеровецької сільради від партії «Батьківщина». За даними видання, у тому ж таки 2020 році проти підприємця було відкрито кримінальну справу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Однак за кілька місяців при судовому розгляді справи потерпілий звернувся із заявою про відмову від обвинувачення та закриття кримінального провадження.