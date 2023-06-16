МВС почало надавати дозволи на зброю онлайн
Дозвіл на зброю можна оформити без візиту до органів поліції онлайн або в збройовому магазині
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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що спростило оформлення дозволу на зброю. Тепер його можна отримати онлайн, йдеться у повідомленні МВС у п’ятницю, 16 червня.
«Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю! Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції», – повідомило МВС.
Так, подати документи можна через портал «Єдине вікно громадянина» або безпосередньо у магазині з продажу зброї.
Щоб подати документи через «Єдине вікно громадянина» необхідно:
- зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;
- авторизуватися;
- оформити заявку;
- прикріпити пакет необхідних документів;
- додати сканкопії;
- завірити копії електронним підписом;
- надіслати заявку.
Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:
- особисте звернення до магазину;
- надання пакета необхідних документів;
- опрацювання заяви,
- продавець магазину надішле заяву до поліції.
Нагадаємо, раніше МВС анонсувало створення єдиного реєстру зброї. Він має запрацювати з 23 червня цього року.