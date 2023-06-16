Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що спростило оформлення дозволу на зброю. Тепер його можна отримати онлайн, йдеться у повідомленні МВС у п’ятницю, 16 червня.

«Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю! Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції», – повідомило МВС.

Так, подати документи можна через портал «Єдине вікно громадянина» або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через «Єдине вікно громадянина» необхідно:

зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;

авторизуватися;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:

особисте звернення до магазину;

надання пакета необхідних документів;

опрацювання заяви,

продавець магазину надішле заяву до поліції.

Нагадаємо, раніше МВС анонсувало створення єдиного реєстру зброї. Він має запрацювати з 23 червня цього року.