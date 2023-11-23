44-річній жінці загрожує до восьми років ув'язнення

У Нетішині поліція затримала 44-річну жінку, яка впродовж двох годин обікрала п’ять магазинів з побутовими товарами. Зазначається, що крадіжки вона скоїла у жовтні. Але про оголошення підозри стало відомо у четвер, 23 листопада, після повідомлення прес-служби Шепетівського райуправління поліції.

Повідомлення про крадіжки з різних побутових магазинів Нетішина надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що злочини вчинила одна і та сама жінка.

«Підозрювана викрадала товар загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів. В ході слідства з'ясувалось, що вона вчинила ряд аналогічних крадіжок у сусідній Рівненщині», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в поліції уточнили, що жінка обирала найрізноманітніші товари, які було найлегше вкрасти з прилавку. У переліку – сковорідки, посуд, пральний порошок. Точна сума збитків поки невідома, їх встановлює слідство.

Справу кваліфікують за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена під час воєнного стану). У разі доведення вини жінці загрожує від п’яти до восьми років тюрми.