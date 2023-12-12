Волонтерський центр у Дубні, який обікрав чоловік

У Дубні поліція затримала 37-річного чоловіка, який викрав з волонтерського центру ліки та сім кілограмів меду. Зловмиснику, який вже має судимість за крадіжки, загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у понеділок, 11 грудня, до правоохоронців звернулась 54-річна дубенчанка. Вона повідомила, що у приміщенні волонтерського центру пошкоджене вікно.

«На місці події правоохоронці встановили, що вночі невідомий пошкодив вікно та проник до приміщення благодійної організації, звідки викрав лікарські препарати, прилади та, крім того, близько семи кілограмів меду», – йдеться у повідомленні.

Крадієм виявився 37-річний житель Дубна, який півроку тому звільнився із тюрми, де відбував покарання за майнові злочини. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка під час воєнного стану). Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років тюрми. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.