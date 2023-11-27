Кінь, якого з фермерського господарства викрав чоловік

На Волині 34-річний чоловік викрав з ферми коня і проїхав на ньому верхи 15 км до сусіднього села. Тоді залишив крадену тварину в знайомих. Поліцейським, які оперативного знайшли чоловіка, він пояснив, що скоїв крадіжку, бо «дуже любить коней».

Як повідомила прес-служба Луцького райуправління поліції, 25 листопада до поліції Горохова надійшла заява від 47-річної жінки про те, що з її фермерського господарства в селі Озерці викрали коня. І вкрадену тварину, і крадія поліція знайшла того ж дня за декілька годин в сусідньому селі.

Як розповів начальник кримінальної поліції в Горохові Дмитро Смага, крадій проник на ферму, де було декілька коней, і обрав з них найспокійнішого. Тоді сів верхи та поїхав до іншого села.

«Проїхавши близько 15 кілометрів, він лишив тварину в знайомих, придумавши легенду, що його віз з конем потрапив в аварію. Невдовзі його затримали поліцейські, це 34-річний мешканець Володимирського району. Їм він розповів, що просто “дуже любить коней”», – йдеться у повідомленні.

Виявилось, що чоловік вже був судимий за вчинення крадіжок, а з тюрми вийшов цьогоріч. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена під час воєнного стану). Йому загрожує від п’яти до восьми років тюрми.