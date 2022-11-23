Випускали ракети з районів Ростовської області Росії, а також з акваторій Каспійського та Чорного морів

Сили протиповітряної оборони України у середу, 23 листопада, збили 51 з 70 крилатих ракет і п'ять дронів-камікадзе, які випустили по Україні. Про це повідомили в Повітряних силах.

Як розповіли у відомстві, випускали ракети з районів Ростовської області Росії, а також з акваторій Каспійського та Чорного морів.

«Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

«Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках. На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, у середу, 23 листопада, російські війська вчергове атакували ракетами всю територію України.