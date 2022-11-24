Львів оговтується після повного вимкнення електропостачання через російські ракетні атаки

У четвер вранці, 24 листопада, половина Львова залишається без світла через аварійні вимкнення, пов’язані із здійсненими напередодні ракетними атаками росіян на енергетичні об’єкти.

«Станом на 8:30 50% споживачів мають електропостачання у зв’язку з аварійними відключеннями. Через це точково в місті призупинено подачу тепла та гарячого водопостачання», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

З її слів, вода подається до всіх будинків. Автобуси курсують за графіками, додатково випустили 10 автобусів. Через відсутність електроенергії електротранспорт працює на 85% (два трамвайних та чотири тролейбусних маршрути їздять за скороченим маршрутом). Не працюють 60% світлофорів у місті.

Навчальні заклади у Львові працюють у звичному режимі. Також у Львові діють 18 пунктів обігріву.

«Кожних 10 хвилин ситуація в місті змінюється у зв’язку з включеннями електроенергії або аварійними вимкненнями», – зауважила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, через російські ракетні атаки на енергетичні об'єкти 23 листопада весь Львів та значна частина області залишилися без світла. Пізно ввечері голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що електропостачання у більшості районів вдалося відновити.