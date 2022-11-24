Через російські обстріли 23 листопада Львів залишився без світла

У четвер, 24 листопада, на Львівщині запроваджені всі графіки вимкнення світла – погодинні та аварійні. Це пов’язано із ситуацією в енергосистемі України після ракетних обстрілів росіян.

«Сьогодні, 24 листопада, на Львівщині за вказівкою «Укренерго» введені всі типи аварійних та погодинних вимкнень», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго», поширеному вранці 24 листопада.

Мешканців просять з розумінням поставитись до ситуації, яка виникла в енергосистемі унаслідок російських обстрілів.

За даними львівської мерії, станом на 8:30 ранку у Львові 50% споживачів залишаються без електропостачання у зв’язку з аварійними відключеннями. Через це точково в місті призупинено подачу тепла та гарячого водопостачання.

Нагадаємо, через російські ракетні атаки на енергетичні об'єкти 23 листопада весь Львів та значна частина області залишилися без світла. Пізно ввечері голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що електропостачання у більшості районів вдалося відновити.