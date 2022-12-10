Загарбники атакували енергетичні об’єкти Одещини іранськими дронами-камікадзе

Одеса і майже вся Одеська область перебувають без світла після російської атаки дронами-камікадзе, яка сталася в ніч на суботу, 10 грудня. Станом на вечір суботи електропостачання не відновлено і енергетики прогнозують, що цього разу на ремонт піде більше часу, ніж зазвичай.

Російські окупанти вночі вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по двох об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, внаслідок чого понад півмільйона споживачів залишились без світла та тепла. Енергокомпанія «ДТЕК Одеські електромережі» повідомила, що струм вдалося подати лише до насосних станцій і котелень, щоб у жителів області були тепло й вода. Також електроенергію подали до лікарень.

За попередніми прогнозами енергетиків, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК Одеські електромережі зможуть розпочати вмикати світло на деякий час.

Правоохоронці вже почали розслідувати ворожу атаку за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомив Офіс генпрокурора.

Росіяни в ніч з 9 на 10 грудня атакували іранськими дронами-камікадзе три області України – Херсонську, Миколаївську й Одеську. Сили протиповітряної оборони збили 10 з 15 дронів, випущених воєнними злочинцями