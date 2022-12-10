У ніч із 9 на 10 грудня над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями Повітряні сили збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що вночі окупанти атакували три області на півдні України іранськими дронами-камікадзе Shahed. Підрозділи повітряного командування «Південь» збили 10 із 15 БПЛА. Зокрема, чотири дрони збили над Херсонщиною, чотири – над Миколаївщиною, ще два – над Одещиною.

У прес-службі Одеської міської ради уточнили, що дрони влучили у обʼєкти енергетичної інфраструктури у області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів.

«Інформації про постраждалих немає. Триває робота рятувальних та відновлювальних служб», – повідомили в міськраді Одеси.

За інформацією ДТЕК, в області зруйновано відразу кілька об'єктів. По всій області запровадили екстрені відключення електрики.

Зазначимо, що за інформацією Генштабу, за минулу добу, 9 грудня, Сили оборони відбили атаки росіян біля 13 населених пунктів на Донбасі.