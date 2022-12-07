Росіяни поцілили у ринок, автостанцію, заправки і житлові будинки

Російські військові завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Трагедія трапилась у середу, 7 грудня, в місті Курахове в Донецькій області. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, Росія обстріляла цивільні об’єкти з реактивних систем залпового вогню.

«Російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо щонайменше про вісьмох загиблих, ще п’ятеро отримали поранення.

Зазначимо, що цього ж дня окупанти обстріляли середмістя містечка Ямпіль на Донеччині. Снаряди прилетіли в центральну площу та адмінбудівлю, де люди отримували гуманітарну допомогу.