У Шахтарському районі Донеччини зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 людей загинули, а троє перебувають в реанімації у важкому стані.

«Відбулося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинули 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано», – повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Водночас ЗМІ не уточнюють, чи є загиблі серед військових окупаційної армії. З оприлюднених в соцмережах кадрів видно, що вантажівка, в якої розтрощена кабіна, фактично зім'яла собою мікроавтобус. Відповідно це дозволяє припустити, що більшість загиблих – цивільні. Однак ця інформація ще потребує підтвердження.

Про те, що попередньо, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса, повідомив також журналіст Денис Казанський.

На місці ДТП працюють оперативні служби. Причина та обставини того, що сталося, уточнюються.