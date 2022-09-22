Під обстріл потрапили магазини й автобус

В окупованому росіянами Донецьку військовослужбовці держави-терориста Росії обстріляли район Центрального ринку. Пропагандисти звинувачують в обстрілі українських військових, повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«У Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку, є жертви. Під обстріл також потрапили автобус та прилеглі магазини», – йдеться у повідомленні.

За його словами, російські пропагандистські ЗМІ у традиційній для себе манері звинувачують в обстрілі українську сторону, говорячи про «провокації у зв’язку з референдумом».

Штефан також попередив про можливі теракти й в інших тимчасово окупованих містах.

«Їхня тактика не змінюється, і подібні теракти найближчим часом можуть бути збільшені для дискредитації ЗСУ. Ми не ведемо вогонь по мирних жителях, на відміну від орків», – додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленої росіянами частини Донеччини 23 серпня заявила про пряме влучання в будівлю «адміністрації» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна в центрі Донецька – нібито внаслідок українського обстрілу. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), війська держави-терориста Росії самі обстріляли об'єкти в Донецьку, щоб таким чином виправдати свої наступні атаки на українські адмінбудівлі будівлі.