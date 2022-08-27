Окупанти намагаються відтягнути українські сили на донецький напрямок, щоби завадити контрнаступу ЗСУ. На думку британської розвідки, РФ посилила інтенсивність обстрілів на донецькому напрямку задля відтягнення туди додаткових українських сил. Ймовірно, до таких дій окупанти вдалися через повідомлення про плани України щодо контрнаступу.

«Існує ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ», – зазначають у британській розвідці.

У розвідувальному огляді Міноборони Британії зазначається, що в останні п’ять днів на донецькому напрямку було зафіксовано посилення інтенсивності російських обстрілів. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут.

«Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків», – йдеться в огляді Міноборони.

Нагадаємо, у своєму попередньому огляді британська розвідка назвала причини сповільнення російського вторгнення в Україну.