Серпень виявився неспокійним для окупованого Росією Криму

У війні вже розпочався переломний момент. Громадяни Росії почали розуміти, що війна стосується їх, а не відбувається десь у світі. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи протиповітряної оборони не такі вже й хороші та що армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

«Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде… Переломний момент уже розпочався», – наголосив він.

Буданов додав, що розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь у якійсь частині світу, а у них.

Нагадаємо, 9 серпня на аеродромі у Новофедорівці біля Сак в окупованому Криму сталися вибухи, унаслідок яких було знищено дев’ять російських літаків. Це призвело до паніки на півострові та втечі частини відпочивальників.

16 серпня масштабні вибухи пролунали також в Криму, біля Джанкоя. Там вибухнув склад з російськими боєприпасами. Це призвело до зростання кількості втікачів з півострова.

Україна свою причетність до цих вибухів офіційно не підтверджувала.