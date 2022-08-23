Володимир Зеленський спростував фейк російських пропагандистів про вплив Заходу на Київ

Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників, а деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками другого саміту Кримської платформи, який відбувся сьогодні, 23 серпня.

З такою заявою виступив голова держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах держави-терориста.

відео Офісу президента

«Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу», – констатував він.

Таким чином президент спростував фейк російських пропагандистів про вплив Заходу на Київ.

«Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом», – наголосив він.

Зеленський також заявив, що деокупація Криму стане історичним антивоєнним кроком для усієї Європи. Глава держави наголосив, що тільки Україна здатна забезпечити безпеку та нормальне життя на півострові.