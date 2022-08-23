Після удару по адміністрації Пушиліна спалахнула пожежа

Окупаційна влада та пропагандисти заявили про пряме влучання в будівлю адміністрації ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, що в центрі Донецька, пишуть російські і донецькі пропагандисти.

Вони повідомили, що у будівлю ватажка так званої "ДНР" в окупованому Донецьку влучив снаряд, після чого у будівлі почалася пожежа. Сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і «перебуває в безпечному місці». Неушкоджений терорист навіть записав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

Російські ЗМІ повідомили, що снаряди потрапили у фасад, також постраждало праве крило та верхній поверх.

Окупаційний міський голова Донецька Олексій Кулемзін повідомив про те, що внаслідок влучань в адміністрацію Пушиліна загинув чоловік 2004 року народження.