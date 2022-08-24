Росіяни повідомили про пряме влучання в будівлю «адміністрації» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна

Війська держави-терориста Росії можливо, провели фейкову операцію у місті Донецьк 23 серпня, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі 24 серпня, у День Незалежності України. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється у зведенні ISW окупаційна влада тимчасово захопленої росіянами частини Донеччини заявила про пряме влучання в будівлю «адміністрації» ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна в центрі Донецька – нібито внаслідок українського обстрілу.

Російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на представника «адміністрації» написав, що сам ватажок Пушилін унаслідок удару не постраждав і «перебуває в безпечному місці»

«Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по «урядовій» будівлі окупаційної влади на Донеччині потенційно з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України», – кажуть аналітики.

Також в ISW повідомили, що російська влада розгортає підрозділи росгвардії в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни проти України та зростання небажання воювати серед луганчан.

«Розгортання російською владою підрозділів росгвардії для «забезпечення безпеки» в окупованій Луганській області відвертає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи», – йдеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.