Раніше ринок входив до орбіти впливу львівської бізнесово-політичної родини Козаків

Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виставило на аукціон з пошуку управителя для 50% частки у ТзОВ «Галицьке перехрестя». Ця компанія керує однойменним ринком в історичній місцевості Збоїща у Львові. Раніше її пов’язували з родиною проросійського політика, підозрюваного у державній зраді експарламентаря Тараса Козака. Половину компанії було арештовано за рішенням суду у справі про податкові махінації.

Як йдеться на платформі Prozorro, у листопаді АРМА почало шукати управителя для 50% корпоративних прав компанії «Галицьке Перехрестя», було оголошено аукціон. Стартова вартість була 300 тис. грн за послуги з керування підприємством. Свої цінові пропозиції потенційні управителі мали подавати до 28 листопада, проте напередодні аукціон скасували через «технічну помилку» у тендерній документації. Після її виправлення конкурс має розпочатися знову.

ТзОВ «Галицьке перехрестя» володіє ринком з такою ж назвою, що розташований в районі вулиць Богдана Хмельницького та Поліська, на виїзді з міста в бік Малехова. Базар має 1,5 га загальної площі. Згідно з даними платформи Vkursi, за 2024 рік «Галицьке перехрестя» заробило 11,78 млн грн, проте чистий прибуток був лише 340,9 тис. грн. Кількість працівників – 15 людей.

Власниками компанії порівну є львів’яни Юрій Кавецький та Богдан Козак. Останній – це рідний брат екснардепа Тараса Козака, якого підозрюють у державній зрад на користь РФ.

У липні 2024 року Личаківський районний суд Львова заарештував частку Козака у ТзОВ «Галицьке перехрестя» у справі про ухилення кількома компаніями Тараса і Богдана Козаків від сплати податків та підробку документів. Тоді йшлося про 75 млн грн. Згодом 50% прав товариства передали в управління АРМА.

Другий власник частки у компанії «Галицьке перехрестя» (неарештованої) Юрій Кавецький раніше очолював ТзОВ «Багіра», яке до 2015 року керувало ринком «Добробут» у центрі Львова. Підприємець також є батьком голови Золочівської райради Ореста Кавецького, що був обраний від «Слуги народу». Чиновник задекларував, що їздить на батьківському Audi A8 2021 року випуску вартістю 2,8 млн грн.