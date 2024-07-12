На території комплексу збудують житло, торговий центр, готель зі спа, а також облаштують термальний басейн

У Брюховичах збудують багатофункційний комплекс із житлом, торговим центром фуд-кортами, спа та медичним центром і термальним басейном. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 липня.

Йдеться про забудову лісової ділянки площею 10 га на вул. Курортній у Брюховичах, що перебуває в приватній власності ТОВ «Термал Парк». За попереднім детальним планом, затвердженим іще до приєднання Брюховичів до Львівської ОТГ, всю ділянку планували забудувати житлом. Зараз же йдеться про багатофункційний комплекс.

Зокрема на цій ділянці планують збудувати житлово-громадський комплекс із двоповерховим торговим центром, фудкорт, широкий спа-центр, готель зі спа та медичний центр. Всередині ділянки запроєктований термальний басейн та загальнодоступний парк розміром, як міський парк імені Івана Франка, що матиме кілька входів та буде доступний для всіх мешканців Брюховичів. Під усією ділянкою розмістять підземний паркінг.

Крім цього, протрасована через парк алея буде пролягати від центру Брюхович до відпочинкового комплексу. За периметром ділянки прокладуть нові вулиці з велосипедною та рекреаційною інфраструктурою. За словами головного архітектора Львова, будівництво житла вестимуть паралельно з будівництвом термальної інфраструктури, а більшість озеленення та вікових сосен – збережуть. До проєктування комплексу залучать японських архітекторів.

За день до засідання виконавчого комітету у Брюховичах відбулось громадське обговорення проєкту, який презентував архітектор проєкту Юліан Чаплінський. За його словами, інвестор погодився повністю переробити попередній варіант і розташувати будівлі за периметром території, залишивши зелене ядро. Таким чином 64% наявного озеленення на території збережуть. За попередніми прогнозами будівництво на цій ділянці триватиме 5-6 років.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Термал Парк» зареєстроване лише 10 місяців тому – у серпні 2023 року в Сокільниках. Власником компанії через Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» вказаний львівʼянин Володимир Феник. Йому належить будівельний холдинг Globus. Повʼязана з ним компанія відома намірами збудувати 20-поверховий комплекс біля Сихівського моста.