Запаси калійних солей в Україні раніше оцінювали у 3,602 млрд тонн руди

Кабінет Міністрів України затвердив переліки стратегічних і критичних корисних копалин та родовищ для надання в користування через аукціони або угоди про розподіл продукції (УРП). Це ключовий крок для виконання угоди між Україною та США щодо надр, повідомило Міністерство захисту довкілля. До переліку потрапили стратегічні родовища калійних солей, що розташовані на Львівщині.

Згідно з документом, на Львівщині розташовані дев’ять родовищ калійних солей, які в майбутньому планують розробляти:

Родовище Бориславське (Львівська область, Дрогобицький район);

Родовище Гірне (Львівська область, Стрийський район);

Родовище Доброгостівське (Львівська область, Дрогобицький район);

Родовище Довголука (Львівська область, Стрийський район);

Родовище Моршинське (Львівська область, Стрийський район);

Родовище Нинів і Смоляний (Львівська область, Стрийський район; Івано-Франківська область, Калуський район);

Родовище Помярки (Львівська область, Дрогобицький район);

Родовище Улично (Львівська область, Дрогобицький район);

Родовище Стебницьке (Львівська область, Дрогобицький район).

Усі родовища, окрім Стебницького, запланували виставляти на аукціони з продажу спеціального дозволу на користування надрами. Натомість для Стебницького передбачене проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Як повідомляла раніше приватна геологічна компанія «Інститут геології», калійні солі є стратегічно важливими корисними копалинами, які широко використовуються у сільському господарстві, хімічній та металургійній промисловості. В Україні поклади калійних солей зосереджені здебільшого в Передкарпатському крайовому прогині, в межах Передкарпатського калієносного басейну. Глибина залягання становить 600–700 метрів.

Найбільше такі солі значення вони мають для сільського господарства, оскільки є основою для виробництва мінеральних добрив. Хімічна промисловість застосовує їх для виготовлення продуктів, які знаходять застосування у фармацевтиці, виробництві вибухових речовин, обробці води та створенні різноманітних хімічних реагентів.

У харчовій промисловості калійні солі використовуються як харчові добавки, зокрема для виготовлення замінників кухонної солі та консервантів. Крім того, калійні солі мають екологічну цінність. Їх використовують для покращення деградованих земель, зниження кислотності ґрунтів та підтримки агроекологічного балансу.

Запаси калійних солей в Україні враховані у Державному балансі для 13 родовищ, сумарний обсяг яких становить 3,602 млрд тонн руди та 383,9 млн тонн оксиду калію. Однак ці дані вважаються застарілими, оскільки були затверджені у 1948–1960 роках, базуючись переважно на довоєнних матеріалах польських геологів, без детальної геологічної розвідки.

Стебницьке родовище калійних солей було відкрите у 1834 році, а його розробка розпочалася у 1922 році.

Мапа родовищ калійних солей в Україні, «Геологічна Інвестиційна Група»

У західному регіоні було два підприємства, що працювали з такими солями. Це завод калійних добрив ВАТ «Оріана», яке було створено на базі Калуш-Голинського родовища в Івано-Франківській області, та ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» на базі Стебницького родовища у Львівській області. За даними консалтингової компанії «Геологічна Інвестиційна Група», нині вони перебувають у критичному стані та не працюють.