Компанія колишнього депутата Київської міської ради, екс-зятя міського голови Києва Леоніда Чорновецького – Вʼячеслава Супруненка придбала на вторинному ринку спеціальний дозвіл на видобування торфу на півночі Львівської області. Йдеться про ТОВ «Укрторф», повідомив спеціалізований сайт Nadra.info.

Компанія розроблятиме кілька ділянок на родовищі «Стоянів» сукупною площею 1,22 га і приблизними запасами 4,7 млн тонн торфу. Родовище розташоване частково у Радехівській міській громаді Шептицького району Львівщини, частково – у Волинській області. Раніше користувачем родовища був «Стоянівський торфобрикетний завод» київського підприємця Євгена Ворчилова.

Сума, за яку спецдозвіл був переданий новому власникові, наразі невідома.

Як зазначив сайт Nadra.info, родовище «Стоянів» – четвертий торфовий актив в арсеналі Супруненка. В жовтні Бізнесмен2023 р. інша його компанія, ТОВ «Агробіостандарт», отримала право без торгу і конкурентів викупити майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф». Разом із приватизованим майном, «Агробіостандарт» оформив на себе і спецдозволи на видобування торфу на Волині. Нині компанія контролює три родовища: «Сойне», «Вутишно» та «Засвіття Ситнелюк».

Згідно з даними департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, в області налічується 75 родовищ торфу, з них п’ять періодично розробляють. Загальні запаси торфу оцінюють в 215,6 млн тонн, а запаси родовищ, що розробляються – 8,7 млн тонн торфу.

Наразі торф видобувають лише на Лопатинському та Стоянівському родовищах для потреб торфобрикетних заводів.

Бізнесмен В’ячеслав Супруненко – екс-депутат Київради, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Його брат Олександр Супруненко був депутатом Київради і двічі депутатом Верховної Ради (від Партії регіонів, зокрема).

Як повідомляв сайт «Наші гроші», підконтрольні Супруненкам фірми є фігурантами антикорупційних розслідувань про оборудки із землею у Києві за так званими «туалетними» схемами – коли забудовникам, щоб отримати привабливу ділянку, достатньо мати у власності туалет/сарай/гараж на цій території.

Братам Супруненкам також належить банк «Асвіо Банк».