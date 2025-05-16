На Львівщині сім компаній виявилися власниками «сплячих ліцензій» на надра
Підприємства отримали дозволи на видобуток корисних копалин, проте активних робіт не провадили
Сім компаній зі Львівщини, які мають спеціальні дозволи на користування надрами в області, за останні 10 років не починали робіт або видобули менше ніж 1% від вивчених запасів на орендованих родовищах. Про це пише спеціалізований сайт Nadra.info з посиланням на дані Державної служби геології та надр України.
У переліку власників так званих сплячих ліцензій є одне з найбільших підприємств Львівської області – ПрАТ «Миколаївцемент», що належить нідерландській CRH Ukraine B.V. Компанія має дозволи на видобуток вапняку, суглинку (сировина для виробництва цегли та черепиці) та спонголіту (абразив у виробництві цементу). Це дозволи №881, 883, 1227.
Також у переліку власників, що видобули корисних копалин в обсягах менше ніж 1% від балансових запасів або взагалі не провадили діяльності, є наступні компанії: ТОВ «Західелітбуд» (суглинок, №4382, власниця – Оксана Шаваюк), ДП «Еней» «ТОВ «Керамбуд» (суглинок, №4716, сходить до групи сумнозвісних братів Тараса і Богдана Козаків), ТОВ «Стрийське виробниче підприємство» (суглинок, №5661, власник – Дмитро Сопків), ТОВ «Захід-річбуд» (суглинок, №5816, власники – Євгеній Путій та Сергій Могорт), ТОВ «Колос-Лтд» (піщано-гравійна суміш, №4870, власники Леся Бойко і Ігор Галечко), та ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» (кам’яне вугілля, №3826, власники – кіпрська «Лейкхолд Лімітед» і Борис Покрасс).
Загалом, згідно з даними Державної служби геології та надр, в Україні протягом 10 років користування надрами 1% балансових запасів копалин на відповідних родовищах не видобули 154 надрокористувачі. Власникам таких «сплячих ліцензій» пообіцяли позапланові перевірки.