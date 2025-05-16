Сім компаній зі Львівщини, які мають спеціальні дозволи на користування надрами в області, за останні 10 років не починали робіт або видобули менше ніж 1% від вивчених запасів на орендованих родовищах. Про це пише спеціалізований сайт Nadra.info з посиланням на дані Державної служби геології та надр України.

У переліку власників так званих сплячих ліцензій є одне з найбільших підприємств Львівської області – ПрАТ «Миколаївцемент», що належить нідерландській CRH Ukraine B.V. Компанія має дозволи на видобуток вапняку, суглинку (сировина для виробництва цегли та черепиці) та спонголіту (абразив у виробництві цементу). Це дозволи №881, 883, 1227.

Також у переліку власників, що видобули корисних копалин в обсягах менше ніж 1% від балансових запасів або взагалі не провадили діяльності, є наступні компанії: ТОВ «Західелітбуд» (суглинок, №4382, власниця – Оксана Шаваюк), ДП «Еней» «ТОВ «Керамбуд» (суглинок, №4716, сходить до групи сумнозвісних братів Тараса і Богдана Козаків), ТОВ «Стрийське виробниче підприємство» (суглинок, №5661, власник – Дмитро Сопків), ТОВ «Захід-річбуд» (суглинок, №5816, власники – Євгеній Путій та Сергій Могорт), ТОВ «Колос-Лтд» (піщано-гравійна суміш, №4870, власники Леся Бойко і Ігор Галечко), та ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» (кам’яне вугілля, №3826, власники – кіпрська «Лейкхолд Лімітед» і Борис Покрасс).

Загалом, згідно з даними Державної служби геології та надр, в Україні протягом 10 років користування надрами 1% балансових запасів копалин на відповідних родовищах не видобули 154 надрокористувачі. Власникам таких «сплячих ліцензій» пообіцяли позапланові перевірки.