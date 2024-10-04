Колишній директор «Львівсвітла» видобуватиме торф біля Городка
Компанія Руслана Миляника отримала спецдозвіл на видобудок торфу біля Городка
Державна служба геології та надр України погодила заміну користувача родовища торфу біля Городка. Про це повідомив сайт Nadra.info, опублікувавши відповідний наказ від 1 жовтня. Замість фірми з Дніпра ТОВ «Вало Тімбер», дозвіл на видобуток торфу отримало ТОВ «Мінрегіонбуд», що належить колишньому директору ЛКП «Львівсвітло» Руслану Милянику.
У червні 2021 року Держгеонадра виставили на торги спецдозвіл на видобування торфу біля Городка на Львівщині з початковою вартістю 405 тис. грн. Тоді на аукціоні перемогло ТОВ «Макс Логістик ЛТД», що купило спецдозвіл за 3 млн грн. Однак компанія не заплатила за лот і переможцем аукціону обрали компанію з Дніпра ТОВ «Вало Тімбер», яка запропонувала купити дозвіл за 421,5 тис. грн.
Контур родовища торфу в Городку
1 жовтня Держгеонадра передало спецдозвіл ТОВ «Вало Тімбер» для місцевого ТОВ «Мінрегіонбуд». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у 2020 році в Городку і належить львівському підприємцю Руслану Милянику.
Йому також належить низка будівельних і видобувних компаній, як-от ТОВ «Гал Проектбуд», «Компанія Індастріал Груп», ТОВ «Львівенерго», а також фермерське господарство «Органік Ранчо» і ГО «Приозерний край».
Також Руслан Миляник із 2022 року по квітень 2023 року був директорм ЛКП «Львівсвітло». На цій посаді його замінив Олександр Єгоров.
Додамо, що з березня 2023 року, відповідно до змін КУ «Про надра», на вторинному ринку відчужили вже загалом 55 дозволів на користування надрами. Їх перелік можна переглянути за посиланням.