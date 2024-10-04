Державна служба геології та надр України погодила заміну користувача родовища торфу біля Городка. Про це повідомив сайт Nadra.info, опублікувавши відповідний наказ від 1 жовтня. Замість фірми з Дніпра ТОВ «Вало Тімбер», дозвіл на видобуток торфу отримало ТОВ «Мінрегіонбуд», що належить колишньому директору ЛКП «Львівсвітло» Руслану Милянику.

У червні 2021 року Держгеонадра виставили на торги спецдозвіл на видобування торфу біля Городка на Львівщині з початковою вартістю 405 тис. грн. Тоді на аукціоні перемогло ТОВ «Макс Логістик ЛТД», що купило спецдозвіл за 3 млн грн. Однак компанія не заплатила за лот і переможцем аукціону обрали компанію з Дніпра ТОВ «Вало Тімбер», яка запропонувала купити дозвіл за 421,5 тис. грн.

Контур родовища торфу в Городку

1 жовтня Держгеонадра передало спецдозвіл ТОВ «Вало Тімбер» для місцевого ТОВ «Мінрегіонбуд». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у 2020 році в Городку і належить львівському підприємцю Руслану Милянику.

Йому також належить низка будівельних і видобувних компаній, як-от ТОВ «Гал Проектбуд», «Компанія Індастріал Груп», ТОВ «Львівенерго», а також фермерське господарство «Органік Ранчо» і ГО «Приозерний край».

Також Руслан Миляник із 2022 року по квітень 2023 року був директорм ЛКП «Львівсвітло». На цій посаді його замінив Олександр Єгоров.

Додамо, що з березня 2023 року, відповідно до змін КУ «Про надра», на вторинному ринку відчужили вже загалом 55 дозволів на користування надрами. Їх перелік можна переглянути за посиланням.