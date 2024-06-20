Спецдозвіл на 20 років обійшовся переможцю у 8 млн грн

Державна служба геології та надр України продала з аукціону, що відбувся 12 червня, спецдозвіл на видобування піску на Яворівщині. Переможцем торгів стала фірма Романа Руденка з Житомирщини – учасника так званої бурштинової схеми нардепів Максима Полякова і Бориса Розенблата.

Стартова ціна спецдозволу на розробку і видобуток піску на Жорниській ділянці у Яворівському районі Львівщини, що за 800 м від села Жорниська, становила 602 тис. грн. Термін дії спецдозволу – 20 років. Площа ділянки – 25,1 га.

За лот змагались чотири фірми: «Італі Фром», «Амберкінг Сенд», «Вертеп» і ФОП Олег Дмитерко. «Амберкінг Сенд» запропонувала за спецдозвіл 8,1 млн грн і стала переможцем торгів, наразі очікується підписання договору між нею і Державною службою геології та надр України.

ТОВ «Амберкінг Сенд» зареєстроване, за даними сервісу YouControl, рік тому в Києві. Основний вид діяльності – видобуток піску, гравію, глин. Власником фірми є Роман Руденко з Радомишля на Житомирщині. Йому також належать фірми «Амберкінг Юкрейн», «Амберпром», «Амбер-груп» та низка інших, що видобувають корисні копалини.

У 2017 році Роман Руденко був учасником так званої бурштинової справи. Ідеться про вимагання й одержання хабаря за сприяння іноземній компанії у видобуванні бурштину в Україні. Головними фігурантами справи були тодішні нардепи Борис Розенблат і Максим Поляков. Роман Руденко був на записах, оприлюднених НАБУ: Борис Розенблат представляв його своїм компаньйоном, який мав організувати задуману нардепами справу. У жовтні 2018 року справу передали до суду, ї розгляд триває досі.

Утім, САП не оголошувала Руденку про підозру і відпустила його за добу після затримання.

Станом на 2023 рік Роман Руденко вже був засновником низки компаній, що легально придбали з аукціонів 18 спецдозволів на видобуток бурштину в Житомирській і Рівненській областях.