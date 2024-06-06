У четвер, 6 червня, Державна служба геології і надр України продала з аукціону спецдозвіл на розвідку родовища піску біля села Коханівка на Яворівщині із подальшим промисловим видобутком. Про це ідеться на сайті електронних торгів Prozorro.Sale.

Стартова ціна спецдозволу терміном на 20 років становила 785 тис. грн. Із двох учасників торгів найбільшу суму за лот запропонувало ТОВ «Італі Фром» – 1,25 млн грн. Його і визнали переможцем.

ТОВ «Італі Фром», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Львові восени 2020 року і виготовляє спиртні напої, також – торгує м’ясом і овочами. Директором фірми є Ростислав Герій із Дрогобича, а власником – львів’янин Тарас Стабрин.

За даними сервісу YouControl, упродовж 2017-2024 років Тарас Стабрин з дружиною постійно боргували оплату за компослуги – водопостачання, електроенергію, оплату ЛКП. Це невеликі суми, але комунальні підприємства стягували їх через суд. Останнє виконавче провадження щодо Тараса Стабрина закрите лише 5 червня 2024 року.

У жовтні 2022 року ТОВ «Італі Фром» перемогло в аукціоні Фонду держмайна з продажу Вузлівського спиртзаводу на Львівщині. Фірма зголосилась заплатити за спиртзавод 235 млн грн. Та вже через тиждень вона відмовилась платити за лот і він перейшов до наступного покупця.