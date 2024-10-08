Шахта "Зарічна" вичерпала ресурси і припинила видобуток майже 10 років тому

Державна служба геології і надр України у вівторок, 8 жовтня, продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі спецдозвіл на користування надрами відвалу ділянки «Зарічна техногенна». Ідеться про дозвіл на розробку відвалу – терикону – вже зупиненої шахти «Зарічна» упродовж 10 років.

Стартова ціна дозволу становила 1,95 млн грн. За нього змагалися шестеро учасників. Найбільше – 28,1 млн грн – запропонувало ТОВ «СПС», що і стало переможцем.

Лише на одну гривню менше за дозвіл готове було заплатити науково-виробниче підприємство «Світ надр» з Покровська на Донеччині. Якщо переможець відмовиться підписувати протокол або оплачувати лот, право викупу перейде до цієї компанії.

ТОВ «СПС» створене в листопаді 2022 року Наталією Конончук з Києва. Спочатку підприємство було зареєстроване в Шептицькому на Львівщині, а через рік переїхало у Нововолинськ Волинської області.

Основний вид діяльності ТОВ «СПС», за даними сервісу YouControl, – надання в оренду вантажних автомобілів, у фірми є три вантажівки. Окрім того, фірма може займатися видобутком вугілля, піску, глини, торфу, торгувати пальним та іншим.

Відвал шахти «Зарічна», що припинила видобуток через вичерпання запасів ще в 2015 році, розташований у Шептицькому районі Львівщини, за 1,2 км від смт Гірник. Площа техногенної ділянки становить 15,2 га. Хоча відвал складається з уже використаної породи, часто він є техногенним родовищем вугілля. Власники дозволу мають лише придумати, як відділити вугілля від породи та інших речовин, з яких складається відвал. Існують спеціальні промислові лінії для сортування шахтних відвалів.

Додамо, що шахта «Зарічна» ВО ДКХ «Львіввугілля» розташована у селі Сілець, за 10 км від міста Шептицький. Зараз шахта перебуває в процесі ліквідації.