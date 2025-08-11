Валентин Бебес працював у Камінь-Каширській податковій інспекції до серпня 2018 року

Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав колишнього заступника начальника місцевої податкової інспекції Валентина Бебеса винним у корупції. Посадовець вимагав у підприємця платити йому по 5 тис. грн щомісяця для уникнення штрафу за порушення умов праці. За скоєне обвинуваченому призначили 5 років тюрми з конфіскацією половини майна.

Як йдеться у вироку від 6 серпня, у липні-серпні 2015 року Валентин Бебес вимагав і отримав від підприємця хабар за непритягнення його до відповідальності за порушення законодавства про працю. За даними слідства, податківець повідомив підприємцю, що йому загрожує 50 тис. грн штрафу, але той може його не платити, якщо дасть 1 тис. грн хабаря і надалі буде приносити по 5 тис. грн щомісяця за непроведення перевірок.

Підприємець заплатив 1 тис. грн, а потім звернувся із заявою про злочин до поліції. Відтак правоохоронці задокументували передачу іншої частини хабаря, після чого затримали посадовця.

У суді Валентин Бебес заперечував свою провину і заявив про провокацію. Він визнав, що підприємець приніс йому в кабінет гроші, які він переклав в інший стіл. Проте запевняв, що це був не хабар, а плата за довідку забудовника, щоб виписати в лісгоспі лісодеревину без участі в аукціоні.

У 2017 році місцевий суд призначив податківцю 5,5 років позбавлення волі, проте апеляційний суд скасував це рішення, оскільки дійшов висновку, що перша інстанція не перевірила деякі доводи захисту щодо провокації.

Зокрема, зʼясувалося, що підприємець за кілька місяців до викриття Валентина Бебеса сам мав проблеми із законом. У січні 2015-го поліція забрала на штрафмайданчик його вантажівку з лісом-кругляком, оскільки він перевозив деревину без документів. Згодом чоловік приніс документи і кримінальну справу закрили. Як виявилося, дерево йому продав швагро старшого оперуповноваженого Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. У подальшому цей оперуповноважений брав участь в оперативних заходах щодо податківця і через це сторона захисту стверджувала, що заявник повʼязаний з поліцією.

Днями суддя Камінь-Каширського районного суду Борис Гамула виніс новий вирок у справі. На думку суду, правоохоронні органи лише долучилися до фіксації і розслідування на певному етапі справи, а тому Валентина Бебеса визнали винним за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою) та призначили 5 років тюрми з конфіскацією 1/2 частини майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Валентин Бебес працював у Камінь-Каширській податковій інспекції до серпня 2018 року. Нині він обіймає посаду директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій».