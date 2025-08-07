Юрій Рудь є депутатом Ковельської міськради від партії «Батьківщина»

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 54-річному депутату та за сумісництвом лікарю-ендоскопісту Юрію Рудю за переправлення ухилянта. Обвинувачений із двома спільниками організували виїзд за кордон 48-річного мешканця Луганщини. За скоєне посадовцю призначили 7 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку від 4 серпня, у березні 2023 року депутат Ковельської міськради Юрій Рудь із двома спільниками сприяв виїзду за кордон 48-річного мешканця Луганщини. Оскільки обвинувачений на момент злочину працював у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні лікарем-ендоскопістом, він оформив фальшиві документи про наявність у чоловіка захворювань, відтак ВЛК визнала його непридатним до служби в армії.

Спільники вимагали в чоловіка 3 тис. доларів винагороди за допомогу в ухиленні від мобілізації. Після отримання частини хабаря всіх трьох фігурантів затримали.

Юрій Рудь підтвердив у суді, що підробив офіційні документи, проте заперечив участь у незаконній схемі. За словами обвинуваченого, до нього звернувся знайомий з Луганська, який хотів переїхати у Ковель і мав стати на військовий облік. Чоловік нібито сказав, що боїться проходити ендоскопію, тому лікар видав довідку про проходження ендоскопії без огляду та проведення такої процедури. Юрій Рудь зауважив, що жодних грошей за вказану послугу не отримав.

Суддя Андрій Чалий визнав Юрія Рудя винним за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України (незаконне переправлення через кордон, підроблення офіційних документів, несанкціоновані дії з інформацією) й призначив 7 років увʼязнення без права займатися лікарською діяльністю на два роки, з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що 54-річний Юрій Рудь із 1996 року працює лікарем-ендоскопістом в Ковельському МТМО. У Ковельську міську раду вперше обрався в 2015 році. На наступних виборах у 2020 році знову став депутатом міськради від партії «Батьківщина».