Волинські правоохоронці викрили 9 посадовців на привласненні та розтраті бюджетних грошей

Правоохоронці викрили девʼятьох посадовців у Луцьку, Володимирському та Ковельському районах на корупційних схемах. Про це повідомила 6 серпня пресслужба поліції Волинської області.



Так, очільник департаменту Луцької міської ради безпідставно підписав 11 додаткових угод до одного з договорів із державним підприємством щодо придбання електроенергії за завищеною ціною. Таким чином він переплатив понад 400 тис. грн. За інформацією видання «Конкурент», йдеться про директора департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимира Захожого. Посадовцю оголосили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).



Аналогічно, з цим же підприємством, 11 додаткових угод підписав і очільник сільради в Луцькому районі. Посадовець порушив ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», належно не перевірив середню ринкову ціну та наявність чи відсутність коливання ціни на електроенергію. Збитки сільраді становлять 470 тис. грн. Голові також оголосили про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).



У вівторок, 5 серпня, про підозру за розтрату майна оголосили і керівнику комунального підприємства Луцька. Унаслідок безпідставного укладення додаткових угод до договору підприємство переплатило понад 700 тис. грн на користь установи, яка постачала електроенергію. За розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст.191 ККУ) посадовцю загрожує до восьми років тюрми.



Директор підприємства з Нововолинська вносив неправдиві відомості про зайнятість робітників під час виконання ними будівельних робіт на місцевому об’єкті. Окрім того, деякі роботи виконали частково, але гроші отримали в повному обсязі. Так, посадовець привласнив майже 800 тис. грн. Йому оголосили про підозру за ч.4 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



За одним з епізодів цієї справи підозру повідомили і працівнику, який здійснював технічний нагляд за будівництвом і підписав документи про нібито повне виконання робіт, чим завдав майнової шкоди їх замовнику. Слідчі оголосили йому підозру за ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Окрім того, керівник комунального підприємства у Володимирі уклав із місцевим ФОПом договір на постачання деревини нібито для котелень. Однак, за даними слідства, такої потреби на той момент ще не було. Втім, бухгалтерія підприємства виконала вказівку директора та здійснила підприємцеві авансовий платіж у розмірі 4 млн грн. Посадовцю оголосили підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



В одному з навчальних закладів Ковеля керівник місцевої компанії, що здійснювала будівельні роботи в укритті, підписав документ із недостовірними даними щодо вартості матеріалів. Так, посадовець привласнив гроші з місцевого бюджету на 2,5 млн грн. Правопорушнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (службове підроблення та привласнення майна) та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його також відсторонили від посади директора компанії.



Також правоохоронці викрили двох працівників митних постів, які вносили завідомо неправдиву інформацію в акти про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. Внаслідок цього через держкордон систематично незаконно перевозили вантаж, а митні платежі не сплатили на понад 2,8 млн грн. Обом митникам 5 серпня слідчі повідомили про підозри: за зловживання владою або службовим становищем та за службове підроблення.