Начальник Радошинського піщаного карʼєру залучив до схеми пʼятьох підлеглих

Начальника Радошинського піщаного карʼєру викрили з пʼятьма спільниками на корупційній схемі. Підозрювані привласнили паливо та пісок підприємства на понад 5 млн грн. Про це повідомила 5 серпня пресслужба прокуратури Волинської області.

За даними слідства, начальник карʼєру «Укрзалізниці» в Ковельському районі Волинської області залучив підлеглих, зокрема, свого заступника та бухгалтера, для продажу піщаної суміші за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку. Так, із січня по грудень 2024 року підозрювані розтратили 61,5 тис. тонн піску вартістю понад 5 млн грн.

Окрім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою під час роботи в кар’єрі. Попередньо відомо, що через безпідставне списання палива вони завдали збитків «Укрзалізниці» на 770 тис. грн.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).