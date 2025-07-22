Сільського голову викрили на хабарі 19 жовтня 2020 року

Хмельницький апеляційний суд виніс новий вирок ексголові Куницької сільради Ярославу Качуру за корупцію. Посадовець вимагав у місцевого жителя 15 тис. доларів хабаря за виділення п’яти земельних ділянок. Замість штрафу обвинуваченому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 17 липня, у квітні 2020 року до голови Куницької сільради Ярослава Качура звернувся чоловік з проханням виділити його односельцям землю для ведення особистого господарства. Посадовець пообіцяв за 15 тис. доларів винагороди вплинути на депутатів сільради, аби під час чергової сесії вони ухвалили рішення про передачу п’яти ділянок загальною площею 9,9 га.

19 жовтня 2020 року Ярослав Кучер зустрівся у своєму кабінеті з місцевим жителем, якому передав пʼять рішень щодо відведення земельних ділянок, як той і просив. Коли ж посадовець отримав 15 тис. доларів винагороди, його затримали правоохоронці.

Суд першої інстанції визнав сільського голову винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) й призначив 59 500 грн штрафу. Проте прокурор довів у Хмельницькому апеляційному суді, що таке покарання є надто м’яким і не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину. Зрештою, суддя Лариса Кулеша змінила вирок – замість штрафу призначила 5 років позбавлення волі.