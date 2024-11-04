Колишнього голову одного із сіл Хмельницької області засудили до 3,5 років тюрми за корупцію. Посадовець підписав документи із недостовірними даними щодо здійснення капітального ремонту у будинку культури, чим заподіяв державі 250 тис. грн збитків. Про це повідомила 4 листопада пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у грудні 2016 року посадовець уклав із підприємцем договір на здійснення капітального ремонту у приміщенні будинку культури. Загальна вартість робіт становила майже 800 тис. грн.

«Попри те, що вони не були виконані в повному обсязі, сільський голова підписав акти приймання виконаних робіт із внесеними до них недостовірними даними. Обсяги робіт та вартість використаних матеріалів в них були завищені. Дії обвинуваченого заподіяли шкоду державним інтересам на суму 250 тис. грн», – повідомляє прокуратура.

Колишнього сільського голову визнали винним у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України) та увʼязнили на 3,5 роки з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на три роки. Крім того, посадовець зобовʼязаний сплатити 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.