Ексголову сільради на Хмельниччині увʼязнили на 3,5 роки за корупцію
Посадовця визнали винним у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки
Колишнього голову одного із сіл Хмельницької області засудили до 3,5 років тюрми за корупцію. Посадовець підписав документи із недостовірними даними щодо здійснення капітального ремонту у будинку культури, чим заподіяв державі 250 тис. грн збитків. Про це повідомила 4 листопада пресслужба прокуратури області.
За даними слідства, у грудні 2016 року посадовець уклав із підприємцем договір на здійснення капітального ремонту у приміщенні будинку культури. Загальна вартість робіт становила майже 800 тис. грн.
«Попри те, що вони не були виконані в повному обсязі, сільський голова підписав акти приймання виконаних робіт із внесеними до них недостовірними даними. Обсяги робіт та вартість використаних матеріалів в них були завищені. Дії обвинуваченого заподіяли шкоду державним інтересам на суму 250 тис. грн», – повідомляє прокуратура.
Колишнього сільського голову визнали винним у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України) та увʼязнили на 3,5 роки з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на три роки. Крім того, посадовець зобовʼязаний сплатити 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.