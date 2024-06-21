Ізяславський районний суд виніс вирок колишній голові Сахновецької сільради Світлані Власюк за зловживання службовим становищем. Посадовиця сфальсифікувала документи, аби передати у приватну власність 15 га землі. За це їй призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, у серпні 2020 року Світлана Власюк підробила витяги з рішення сесії сільської ради щодо відведення 15 га земельної ділянки власністю 963 тис. грн у приватну власність семи місцевих жителів, серед яких був її чоловік.

У суді посадовиця свою вину не визнала. Розповіла, що справді працювала на посаді Сахновецької сільської голови з листопада 2015 року по листопад 2020 року, втім жодної зацікавленості у підроблені документів у неї нібито не було. Чому на зазначених витягах були її підписи – пояснити не змогла.

Світлану Власюк визнали винною у незакінченому замаху на розтрату чужого майна (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 України) й призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.