Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у трьох підозрюваних

Правоохоронці викрили посадовців Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області на корупційній схемі. За даними слідства, вони нараховували працівникам премії, а згодом вимагали повернути кошти. Про це повідомили 6 серпня пресслужби поліції та СБУ.

Під час розслідування зʼясувалося, що керівник, головний бухгалтер і головний економіст Регіонального офісу водних ресурсів Волині нараховували працівниками щомісячні премії та надбавки, однак потім вимагали повернути ці гроші готівкою. За два місяці підозрювані встигли привласнити майже 600 тис. грн.

Правоохоронці не вказують прізвищ затриманих, проте на сайті Регіонального офісу водних ресурсів області керівником вказаний Роман Євліков (на посаді з квітня 2021 року), головним бухгалтером – Оксана Поручник, а головним економістом – Ірина Романюк.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних виявили засоби звʼязку, компʼютери, документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, також у службовому кабінеті організатора схеми вилучили майже 1 млн грн готівкою.

Усім трьом зловмисникам оголосили підозру за ч.4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.