Міністерство оборони України подало позов про стягнення 456 млн грн з підприємства, яке поставило неякісні продуктові набори для Збройних сил. Про це 2 вересня повідомила прес-служба Міноборони.

Йдеться про приватну компанію, з якою відомство уклало договір для забезпечення київського гарнізону через три тижні після початку повномасштабного вторгнення РФ, 14 березня 2022 року.

У Міноборони кажуть, що компанія неодноразово порушила умови договору, через що у грудні 2022-го відомство позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456,66 млн грн.

Господарський суд Києва 9 січня 2023-го відкрив провадження по справі й наклав арешт на рахунки підприємства в межах суми вимог. У лютому до участі у справі залучили Офіс генпрокурора.

У травні 2023 року Міністерство оборони спільно з органами прокуратури вирішило подати позовну заяву про визнання недійсною додаткової угоди до вищезазначеного договору. Учора, 1 вересня, суд ці вимоги задовольнив і додаткову угоду визнав недійсною.

За даними Офісу генпрокурора, ця додаткова угода передбачала закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення їхніх потреб.

Міноборони не уточняє назву підприємства, але, судячи зі змісту справи №910/13416/22, йдеться про ТОВ «Танос Текнолоджи».