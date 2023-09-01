Міністерство оборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових Збройних сил України, уклавши додаткову угоду з комерційною структурою на суму 430 млн грн. Про це у п’ятницю, 1 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством», – сказано в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, додаткова угода до договору передбачала закупівлю продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення їхніх потреб. Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн. З повідомлення випливає, що Міноборони ці продукти прийняло.

Наразі суд підтвердив, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулося в порушення вимог чинного законодавства й суперечить інтересам держави.

Водночас у повідомленні відсутній перелік продуктів, які входили у згадані набори.