В Україні запустили кампанію, яка допоможе подолати страх перед службою

Міноборони запустило кампанію, яка допоможе українцям подолати страх перед мобілізацією і закликає оновлювати дані в ТЦК. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

У межах кампанії хочуть розвіяти міфи та ілюзії, які існують в суспільстві щодо мобілізації до українського війська. Протягом весни цього року понад половина опитаних в рамках кампанії українців не зверталася до військкоматів, зокрема, для уточнення чи оновлення даних про себе.

Серед тих, хто не звертався, найбільше людей віком 25-34 роки (72%) та 35-44 роки (66%). Основною причиною цього є страх.

«Боятися – це нормально, страх має бути, щоб зберегти життя. А війна – це не нормально», – зазначають в межах кампанії й додають, що після визнання страху є два шляхи роботи з ним – втікати та заперечувати або прийняти та працювати з ним.

У рамках національної кампанії створили серію відеороликів та банери, де дослідили тему страхів, які формуються з дитинства та трансформуються в дорослому віці. В одному з роликів історія військового, який в дитинстві боявся собак, пізніше переміг свій страх, й нині собака є його найкращим другом на бойових завданнях.

На іншому відео чинний військовий Ростислав Лазаренко, який здійснив 360 бойових вильотів, розповідає, що досі боїться допустити паніку в небі. За словами парамедикині Тайри, попри досвід вона досі боїться втратити момент, під час якого може врятувати життя пораненого.

Нагадаємо, із 1 серпня в Україні набули чинності нові правила мобілізації. Зокрема зміни стосуються добровільної мобілізації, зміни умов бронювання працівників і відстрочки з догляду за родичами.

Набув чинності закон, що дозволяє строковикам добровільно стати мобілізованими. Це стосується тих військових, термін військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад норму, і тих, які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану. Також у серпні розширили перелік хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків. Ідеться про хворих на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Також не підлягтимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток.