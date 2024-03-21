Колишньому посадовцю загрожує до десяти років ув'язнення із конфіскацією майна

ДБР затримало колишнього посадовця ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні. Чоловіка підозрюють у збагаченні на 58 млн грн під час повномасштабного вторгнення, повідомили у четвер, 21 березня, у прес-службі Офісу Генпрокурора та ДБР.

За даними слідства, колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ після звільнення з посади набув незаконних активів на майже 58 млн грн. Майно з’явилося у посадовця протягом 2022-2023 років. Правоохоронці не називають імені чиновника, проте, імовірно, йдеться про полковника Олександра Козловського, який вже був фігурантом розслідувань про розкрадання грошей.

«Мова йде про автомобіль Toyota 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 м², 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Зазначимо, у прес-службі ДБР повідомили, що чоловік мав всього 53 земельні ділянки. Сума активів, якими володіє колишній посадовець, значно перевищує його законні доходи. Так, чоловіка затримали та повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

Наразі вирішується питання щодо обрання екс-посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі, а його майно конфіскують.

Нагадаємо, у квітні 2023 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо того, що начальник Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ Олександр Козловський організував схему з розкрадання 170 млн грн. Того ж року Козловський придбав машину Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн, яку записав на доньку, а згодом купив і квартиру, і земельні ділянки, повідомили «Наші гроші».