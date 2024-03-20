Суд оштрафував депутата і конфіскував ділянки

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував депутата Тернопільської обласної ради за подарунки у вигляді земельних ділянок. Правоохоронці встановили, що в травні 2023 року обранець отримав дві ділянки в селі Байківці і вказав їх як подарунки. В прокуратурі Тернопільщини не вказують імені посадовця, однак згідно з даними з реєстру судових рішень до адміністративної відповідальності притягувався Василь Деревляний. Він є депутатом Тернопільської облради і колишнім народним обранцем. В коментарі ZAXID.NET депутат зазначив, що він буде в апеляції оскаржувати рішення суду.

Правоохоронці встановили, що депутат у травні 2023 року одержав у подарунок дві земельні ділянки, що розташовані у селі Байківці Тернопільського району.

«Вказані подарунки не відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Вартість кожної ділянки перевищує визначену законом межу, допустиму для отримання подарунка особою, що виконує функції місцевого самоврядування, а дарувальники не є близькими особами депутата, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 23 Закону України “Про запобігання корупції”», – повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі в середу, 20 березня.

Правоохоронці склали два протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Валентин Ломакін, який розглядав цю справу про адміністративне правопорушення, присудив депутату сплатити штраф в розмірі 3400 гривень та конфіскував дві земельні ділянки в селі Байківці. Судове засідання відбувалося 18 березня цього року. Наразі рішення суду ще не набрало законної сили.

В коментарі ZAXID.NET Василь Деревляний підтвердив, що суд відбувався стосовно двох земельних ділянок, які йому подарували. З рішенням суду він не згідний і вже подає апеляційну скаргу, щоб оскаржити штраф та конфіскацію. Разом з тим депутат відмовився розповісти про те, хто йому подарував дві ділянки, з якої нагоди та яка їх площа. Василь Деревляний зазначив, що цю землю він обов’язково вкаже в декларації про доходи за 2023 рік. Посадовець згодом обіцяв надати детальніший коментар і пояснити ситуацію.

Додамо, що Василь Деревляний – депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Батьківщина». Був народним депутатом трьох скликань. Вперше обраний у Верховну Раду 5 скликання в 2006 році за виборчим списком Блоку Юлії Тимошенко (№ 38 у списку). Голова підкомітету з питань охорони історико-культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

В 2007 році обраний народним депутатом України 6-го скликання (11.2007 — 12.2012) від Блоку Юлії Тимошенко, № 37 у списку. В 2012 році став народним депутатом 7-го скликання від ВО «Батьківщина», № 36 у списку. Був членом Комітету з питань транспорту і зв’язку.